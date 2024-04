LPI-J: Kupferdiebstahl

Mörsdorf (ots) - In der Zeit von Samstagabend bis Dienstagmorgen suchten Unbekannte den Sportplatz in Mörsdorf heim. Hier wurde der Zaun beschädigte und in das Funktionsgebäude und in einen Container eingebrochen und durchsucht. Die Diebe entwendeten nach vorläufiger Betrachtung nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 3500,00 EUR. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche am Wochenende auffällige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich ...

mehr