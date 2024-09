Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradfahrer schwer verletzt

Nienburg (ots)

(Thi) Aus bislang unbekannter Ursache stürzte ein 40-Jähriger aus Drakenburg mit seinem E-Bike alleinbeteiligt und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Ein Zeuge hat den Mann zuvor fahrend gesehen. Eine Alkoholbeeinflussung bestand nicht. Der Verunfallte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag den 05.09.2024 gegen 23:25 Uhr in Erichshagen auf der Brücke in Richtung Wilhelmshöhe (Auf dem Bauernlande).

