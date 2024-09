POL-NI: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Landesbergen (ots) - (Thi) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich am Donnerstag den 05.09.2024 gegen 14:30 Uhr im Netto-Supermarkt an der Langen Straße in Landesbergen ereignete. Unbekannte entwendeten die Geldbörse einer 54-Jährigen aus Estorf aus ihrer Tasche. Die genaue Schadenssumme ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu ...

