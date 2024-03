POL-PDNR: Traktorfahrer bei Unfall mit Glück im Unglück

Bad Hönningen (ots) - Am Mittwochmittag wurde der Linzer Polizeiinspektion ein Brand in einer Firmenhalle in der Sprudelstraße gemeldet. Vor Ort kam es lediglich zu starker Rauchentwicklung in einem Sammelbehälter, welche durch einen überhitzten Motor ausgelöst worden sein könnte. Es entstand kein Gebäudeschaden, Hinweise auf ein regelwidriges Verhalten konnten nicht erlangt werden. Rückfragen bitte an: ...

