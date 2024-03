POL-PDNR: Schulwegkontrolle

Daaden (ots) - Am 20.03.2024 wurden gegen 22:40 Uhr in der Kantstraße in Daaden zwei auf der Fahrbahn befindliche und durch unbekannte Täter herausgehobene Gullideckel durch einen Verkehrsteilnehmer, glücklicherweise vor einer potentiellen Gefahren- oder Schädigungssituation, festgestellt. Die Polizei Betzdorf ermittelt aufgrund dieses Vorfalls aktuell in einem Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den ...

