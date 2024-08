Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Das neue Zollamt Oberpfalz: Fusionierung der Zollämter Amberg und Weiden-Waidhaus

Regensburg (ots)

Im ersten Quartal 2025 werden die Zollämter Amberg und Weiden-Waidhaus zum neuen Zollamt Oberpfalz zusammengelegt.

Im Zuge dieser Fusion wird das Zollamt Weiden von der Dr. Müller-Straße 11 in die Asylstraße 17 verlegt, wo bereits die Kontaktstelle für Kraftfahrzeugsteuerangelegenheiten ansässig ist. Der neue Standort zeichnet sich durch Barrierefreiheit und Innenstadtnähe aus.

Die bisherigen zollrechtlichen Warenabfertigungen können weiterhin an den Standorten Amberg (Welserstraße 9, 92224 Amberg) und Waidhaus (Am Autohof 3, 92726 Waidhaus) durchgeführt werden. In Weiden werden Abfertigungen nichtkommerzieller Art nach dem Truppenzollrecht und für Postsendungen angeboten. Für Warenabfertigungen mit Gestellung am Amtsplatz stehen künftig die Standorte Amberg und Waidhaus zur Verfügung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der mobilen Abfertigung.

Für Rückfragen und weitere Informationen zur künftigen Abfertigungspraxis sowie zu zollrechtlichen Vereinfachungen steht die Sachbearbeitung des Sachgebiets B des Hauptzollamts Regensburg unter den Telefonnummern 0941/2086-1394 bzw. -1395 zur Verfügung.

Der genaue Termin der Zusammenlegung und weitere Details, wie künftige Terminreservierungen und Abfertigungsmodalitäten, werden rechtzeitig bekanntgeben.

