HZA-R: Ausbildung und Bachelor -Studium beim Zoll; Info - Tag am 20.07.2024 beim Zoll in Hof

Regensburg (ots)

Am Samstag, den 20. Juli 2024, veranstaltet der Zoll in Hof, in der Zeit von 10.00 - 14.00 Uhr, einen Informationstag. Bei dieser Veranstaltung können sich Eltern und Schüler/innen von Mittelschulen mit M-Zug, Realschulen, FOS, BOS und Gymnasien, aber auch Quereinsteiger, über die vielfältigen Aufgabenbereiche des Zolls sowie über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren. "Die zahlreichen, facettenreichen Aufgabenfelder, wie zum Beispiel das Vollziehungs- und Steuerrecht oder die Bekämpfung der Schwarzarbeit machen diesen Beruf so abwechslungsreich", so der Leiter des Hauptzollamts Regensburg, Leitender Regierungsdirektor René Matschke. Neben einer Fahrzeugschau und einer Artenschutzausstellung, stehen auch zwei Hundevorführungen (11.00 und 13.00 Uhr) auf dem Programm. An Informationsständen der verschiedenen Arbeitsgebiete erhalten die Besucherinnen und Besucher einen Einblick in die vielfältigen und interessanten Aufgaben des Zolls. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich in Vorträgen, sowie bei Nachwuchskräften über den Ablauf und die Inhalte der Ausbildung und des Studiums zu informieren.

Sind Sie an einem Einblick in die Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit oder der Vollstre-ckung von Geldforderungen interessiert oder wollen Sie die Verzollung eines Postpaketes mitverfolgen? Dann freut sich der Zoll in Hof, Sie am 20. Juli 2024 in der Köditzer Str. 1, 95030 Hof begrüßen zu dürfen.

