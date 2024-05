Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim/ Lkr. Tuttlingen) Autofahrer behindert die Landung eines Rettungshubschraubers nach schwerem Verkehrsunfall (12.05.2024)

Talheim (ots)

Nachdem es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 523 gekommen war, hat die Polizei die Straße vollständig während der Unfallaufnahme sperren müssen und leitete den Verkehr um. Wir berichteten unter

http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5777846

Ein 91-jähriger Fahrer eines Seat war am Sonntag gegen 13.45 Uhr auf der B 523 in Richtung Schwenningen unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Esslingen befand sich wegen des Unfalls eine Straßensperre. Der Verkehr wurde in Richtung Esslingen von den Beamten abgeleitet. Der Senior fuhr an die Straßensperre heran. Hierbei wies ihm eine Beamtin deutlich an, dass er auf der B 523 nicht weiterfahren darf. Trotzdem setzte der Mann seinen Weg fort. Hierbei umfuhr er die Polizeibeamtin und einen querstehenden Streifenwagen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Rettungshubschrauber im direkten Anflug auf die gesperrte Fahrbahn der B 523, um dort zu landen. Trotzdem fuhr der 91-Jährige einfach in Richtung Unfallstelle weiter, weshalb der Pilot, der nur noch wenige Meter vom Boden entfernt war, den Landevorgang abbrechen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Seat zu verhindern. Der Autofahrer konnte in der Folge an der Unfallstelle von einer weiteren Streife angehalten und polizeiliche Maßnahmen durchgeführt werden. Er wird sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr und der Missachtung von polizeilichen Weisungen verantworten müssen.

