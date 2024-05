Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf dem Römerweg (14.05.2024)

Hardt (ots)

Am Dienstag, gegen 13 Uhr, ist es auf dem Römerweg zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Lastwagen war auf dem Römerweg in Richtung Oberhardtstraße unterwegs und kollidierte auf Höhe Hausnummer 69 mit einem Gartenzaun. Anschließend stieg der Unbekannte kurz aus seinem Fahrzeug aus, begutachtete den Schaden und fuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, einfach davon. Bei dem Lastwagen handelt es sich um einen weiß-roten Holzlader mit FR-Kennzeichen. Unfallverursacher dürfte zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

