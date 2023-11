Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - Auto entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.11.2023:

Fritzlar

Auto entwendet

Tatzeit: Mittwoch, 15.11.2023, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 16.11.2023, 10:00 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Pkw in der Alten Kasseler Straße in Fritzlar entwendet.

Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um einen KIA des Typs "Sportage" in Weiß. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Pkw die amtlichen Kennzeichen FZ-UZ 770 angebracht. Das Auto wurde durch den Besitzer am Mittwochabend auf dem Parkplatz vor dem Wohnhaus abgestellt. Gegen 10 Uhr am Donnerstagmorgen wurde der Diebstahl festgestellt.

Wie der Pkw genau entwendet werden konnte ist derzeit auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Da der Pkw auch über die Funktion "Keyless go" verfügt, ist eine technische Beeinflussung als Tatbegehung zurzeit nicht auszuschließen.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten bislang keinen Erfolg.

Der Wert des entwendeten Pkw liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell