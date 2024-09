POL-NI: Nienburg - 51-Jähriger unter Betäubungsmitteleinfluss

Rohrsen/Eystrup (ots) - (KEM) Die Polizei Hoya ermittelt gegen einen 43-jährigen Nienburger wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt. Gegen 01:07 Uhr am Sonntagmorgen gab eine aufmerksame Zeugin der Polizei einen Hinweis auf einen PKW, der die B215 von Rohrsen in Richtung Eystrup in starken Schlangenlinien befuhr und zwischendurch zudem unberechenbar abrupt ...

