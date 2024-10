Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Verkehrsunfälle, körperliche Auseinandersetzung, Kinder unsittlich angesprochen, Einbruch

Reutlingen (ots)

Schwerverletzter Motorradfahrer

Am Samstagabend, gegen 20.50 Uhr, hat sich auf der L383 zwischen Reutlingen und Reutlingen-Gönningen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 21-jähriger Lenker eines Kraftrads der Marke DUCATI befuhr die L383 in Richtung Reutlingen-Gönningen. Weil er eigenen Angaben zufolge einem Tier ausgewichen sei, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam folglich alleinbeteiligt zu Fall. Der 21-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An dem nicht mehr fahrbereiten Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

St. Johann (RT): Kinder angesprochen (Zeugenaufruf)

Zwei Kinder sind bereits am Freitagnachmittag in St. Johann von einem bislang unbekannten Mann unsittlich angesprochen worden. Die beiden 10 Jahre alten Jungen befanden sich kurz vor 16.00 Uhr im Ortsteil Gächingen vor dem Eingang eines Discounters in der Helmut-Käppler-Straße. Sie wurden zunächst von einem Mann beobachtet und schließlich auch von diesem unsittlich angesprochen. Die beiden Jungen haben sich in der Folge von der Örtlichkeit entfernt. Der Mann wird als circa 170 cm groß mit weißen Haaren und einer Halbglatze beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einer hellen Jeanshose bekleidet und trug eine Kette mit einem goldenen Anhänger sowie schwarzen und weißen Perlen. Er verließ die Örtlichkeit mit einem Motorroller, welcher lila und rot lackiert war und an welchem eine schwarze Helmbox montiert war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 07381/93640 mit dem Polizeirevier Münsingen in Verbindung zu setzen.

Münsingen (RT): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr und Polizei Samstagnacht in die Mörikestraße nach Auingen ausgerückt. Gegen 00.55 Uhr stellte ein Passant einen Brandausbruch an einem geparkten Skoda Fabia fest. Die alarmierte Feuerwehr konnte den inzwischen in Vollbrand stehenden Pkw löschen. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde ein danebenstehender PKW beschädigt. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf circa 10.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruchs aufgenommen.

Nürtingen (ES): Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Ein leicht verletzter Radfahrer und ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.200 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmittag an der Einmündung Neuffener Straße / Liststraße ereignet hat. Kurz vor 12.00 Uhr befuhr eine 30-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta die Neuffener Straße und bog, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen, nach rechts in die Liststraße ein. Hierbei übersah sie einen 29 Jahre alten Radfahrer, welcher zeitgleich den Radweg der Neuffener Straße befuhr. Der Radfahrer kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des abbiegenden Fords, wobei sich der 29-Jährige über die Motorhaube des Pkw abrollte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Er begab sich selbstständig zu einem Arzt. Baltmannsweiler (ES): PKW unbefugt in Gebrauch genommen und Unfall verursacht (Zeugenaufruf)

Wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs und Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen bislang unbekannten Täter. In der Nacht zum Sonntag, kurz vor 2 Uhr, nahm der bislang Unbekannte einen auf dem Festgelände in der Schorndorfer Straße geparkten PKW der Marke Seat auf bislang unbekannte Art und Weise in Gebrauch. In der Folge verlor er auf der Schorndorfer Straße die Kontrolle über den Seat und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der PKW mit einem am Straßenrand geparkten Wohnanhänger und verkeilte sich schließlich mit diesem. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Fahrzeugführer fußläufig in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Esslingen unter 0711/3990-330 in Verbindung zu setzen.

Tübingen (TÜ): Tätliche Auseinandersetzung

In der Nacht zum Sonntag ist es vor einer Gaststätte in der Langen Gasse zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 00.30 Uhr berührte ein 20-Jähriger zunächst in der Gaststätte zwei Frauen unsittlich. Als der Mann von einer Mitarbeiterin vor die Tür gebracht werden sollte, fasste er auch diese unsittlich an. In der Folge wurde er durch zwei weitere Mitarbeiter vor die Eingangstür gebracht. Hier kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Mitarbeitern, dem 20-Jährigen und zwei Bekannten von ihm, welche sich vor der Gaststätte aufhielten. Im weiteren Verlauf warf der 20-Jährige einen Barhocker in Richtung der Mitarbeiter und schlug einen von ihnen auf den Hinterkopf. Verletzt wurde nach den bisherigen Erkenntnissen niemand. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung aufgenommen.

Dotternhausen (ZAK): Einbruch

Bislang unbekannte Täter sind in der Freitagnacht zwischen 21.00 Uhr und 23.59 Uhr in eine Firma in der Straße Im Hofstätt eingebrochen. Die Täterschaft verschaffte sich durch das Einschlagen einer Plexiglasscheibe gewaltsam Zutritt zum Objekt und entwendete hieraus mehrere Gegenstände, darunter Bauwerkzeuge und Messingstangen. Der Wert der entwendeten Gegenstände dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Schömberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Verkehrsunfall mit verletztem Fahrzeugführer

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagvormittag auf der Kreisstraße zwischen Albstadt-Onstmettingen und Albstadt-Pfeffingen ereignet hat. Gegen 11.40 Uhr befuhr der 19-jährige Fahrer einer Mercedes-Benz C-Klasse die K7141 in Fahrtrichtung L360. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einer Steinmauer, überschlug sich hierbei und prallte anschließend gegen eine gegenüberliegende Schutzplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der 19-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die K7141 war während der Unfallaufnahme zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Samstagmittag im Bereich der L442. Gegen 12 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit einem Skoda Fabia die K7136 von Roßwangen kommend in Richtung der L442. An der dortigen Einmündung übersah sie offenbar den auf der L442 aus Richtung Weilstetten kommenden VW Polo eines 19-Jährigen, worauf es zur Kollision im Einmündungsbereich kam. In der Folge überschlug sich der Pkw der 18-Jährigen. Die Fahrerin zog sich hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Durch den Unfall entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro.

Albstadt (ZAK): Fahrzeug in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache ist am Samstagnachmittag in Albstadt-Tailfingen ein Auto in Brand geraten. Gegen 17.35 Uhr bemerkte der Fahrzeughalter in der Paul-Gerhardt-Straße Flammen aus dem Motorraum seines BMW und versuchte zunächst den Brand mit einem hinzugerufenen Nachbar mittels eines Feuerlöschers und einem Gartenschlauch zu löschen. Die Löschversuche führten nicht zum Erfolg. Der Brand konnte schließlich durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Der Nachbar erlitt durch die Rauchentwicklung leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Am BMW entstand mutmaßlich ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe 1.700 Euro.

Bisingen (ZAK): Kleidungsstück geriet in Brand

Ein auf einer Lampe abgelegter Hut hat am Samstagabend gegen 21.10 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Bewohner eines Wohnheimes in der Straße Hinter dem Weiler legte seinen Hut auf einer Stehlampe ab. Da der Hut direkten Kontakt mit der Glühbirne hatte, geriet dieser nach kurzer Zeit in Brand und löste in der Folge einen Brandalarm über den im Zimmer angebrachten Rauchmelder aus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 80 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 10 Einsatzkräften vor Ort. Der Bewohner des Zimmers wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand geringer Sachschaden.

