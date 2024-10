Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Fahrzeug gestohlen; Warnung vor Betrügern; Vor Kontrollen geflüchtet; Warnung vor möglichen Giftködern; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Bei Fahrübungen Fußgängerin verletzt

Am Sonntagmittag hat ein Fahranfänger auf dem Verkehrsübungsplatz An der Kreuzeiche einen Unfall verursacht. Gegen 13.45 Uhr fuhr der 25 Jahre alte Mann mit einem VW Golf zunächst auf dem abgesperrten Bereich des Übungs-Areals. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er aufgrund eines Fahr- oder Bedienfehlers plötzlich nach rechts und prallte gegen ein Absperrgeländer. Ein ebenfalls im Pkw befindlicher 45-jähriger Beifahrer hatte zuvor noch vergeblich versucht in das Geschehen einzugreifen, den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern können. Durch die Kollision wurde ein Geländerteil weggeschleudert, welches eine 85-jährige Fußgängerin, die zum Zeitpunkt des Geschehens auf dem direkt daneben befindlichen Fußgängerweg lief, traf. Die Senioren stürzte dadurch zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Absperrgeländer beträgt circa 2.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt nun sowohl gegen den Fahrzeuglenker, als auch den Beifahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (gj)

Engstingen-Haid (RT): Heftiger Auffahrunfall

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen heftigen Auffahrunfall am Sonntagabend auf der B313 gewesen sein. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 19.50 Uhr mit seinem Mercedes die Bundesstraße von Engstingen in Richtung Trochtelfingen. Kurz vor der Einmündung B313 / Erpfinger Straße musste eine vor ihm fahrende 20-Jährige mit ihrem VW Golf verkehrsbedingt abbremsen, was der 21-Jährige offenbar zu spät bemerkte. Er krachte so heftig ins Heck des VW, dass sein Wagen nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste. Da der stark beschädigte Mercedes zu rauchen begann, musste die Feuerwehr nachalarmiert werden. Die 20-jährige Golf-Lenkerin und ihr 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden an den beiden Autos wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. (gj)

Zwiefalten (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Schulgebäude in der Panoramastraße ist von Freitag auf Samstag eingebrochen worden. Zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude. Darin brach er mehrere Türen und Schränke auf. Zudem gelang es dem Einbrecher, einen Tresor zu öffnen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Zwiefalten ermittelt. (rd)

Bad Urach (RT): Einbrecher gestört (Zeugenaufruf)

In ein Gebäude auf einem Minigolfplatz in der Elsachstraße ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Kurz vor ein Uhr hatten sich zwei Unbekannte Zutritt zum umzäunten Grundstück verschafft. Als sie versuchten, die Tür zu einem Gebäude aufzubrechen, wurden sie von einer Anwohnerin angesprochen. Daraufhin flüchteten beide Täter zu Fuß in Richtung Ulmer Straße. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die beiden Täter werden als dunkel gekleidete Männer mit Stirnlampen beschrieben. Zeugen, die in der Nacht zum Montag dementsprechende Personen gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07125/946870 beim Polizeiposten Bad Urach zu melden. (rd)

Engstingen (RT): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Freibühlstraße im Ortsteil Großengstingen sind Unbekannte in der Zeit von Samstag, neun Uhr, bis Sonntag, 10.15 Uhr eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Einbrecher zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude, in dem sie nachfolgend mehrere weitere, verschlossene Türen aufbrachen um in den Verwaltungsbereich zu gelangen. Dort durchwühlten sie nicht nur in sämtlichen Büros die Schränke und Schubladen, sondern brachen auch einen Tresor auf. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spurensicherungsspezialisten kamen vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt. (cw)

Hayingen (RT): Motoradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Sonntagmittag auf der Sonderbucher Steige gewesen sein. Der 58-Jährige war gegen 12.20 Uhr mit seiner Benelli auf der schmalen und kurvigen L245 abwärts in Richtung Hayingen unterwegs, als er aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs erschrak und sein Motorrad überbremste. Dabei stellte sich die Maschine auf, kam samt Fahrer von der Fahrbahn ab und rutschte mehrere Meter eine Böschung hinab. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen mit noch unklaren Verletzungen zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Motorrad, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 7.500 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Münsingen (RT): Motorradfahrer gestürzt und angefahren

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 57-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der K6769 zwischen Hundersingen und Buttenhausen verursacht hat. Der Mann war kurz nach 16 Uhr mit seiner Yamaha auf der Kreisstraße in Richtung Buttenhausen unterwegs, als er mit seinem Motorrad zu weit nach rechts und gegen den Bordstein kam. In der Folge wurde der Fahrer von seiner Maschine auf die Fahrbahn abgeworfen. Diese rutschte zunächst gegen die Böschung, bevor sie rund 70 Meter weiter auf der Gegenfahrbahn zum Liegen kam. Ein nachfolgender 21-Jahre alter Motorradfahrer, der die Unfallstelle aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erst spät erkennen konnte, schaffte es durch seine besonnene Fahrweise, seine Suzuki noch bis auf Schrittgeschwindigkeit herunter zu bremsen. Dennoch touchierte er den auf der Fahrbahn liegenden Verletzten und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 57-Jährigen nachfolgend ins Krankenhaus. Seine Yamaha, an der wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Der 21-Jährige blieb unverletzt, der Sachschaden an seiner Suzuki wird auf rund 7.500 Euro geschätzt. Auch sie musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. (cw)

Esslingen (ES): Hochwertiges Fahrzeug gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem schwarzen Audi SQ7, der über das vergangene Wochenende in Esslingen gestohlen wurde, fahndet die Kriminalpolizei Esslingen. Der etwa ein Jahr alte SUV im Wert von rund 80.000 Euro, an dem die amtlichen Kennzeichen ES-TN507 angebracht waren, war in der in der Zeit von Freitag, 25.10.2024, bis Sonntag, 27.10.2024, 9.30 Uhr, verschlossen auf einem Parkplatz in der Heinrich-Gyr-Straße geparkt gewesen. Zeugen, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. Hinweise zu dem gestohlenen Fahrzeug nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

Esslingen (ES): Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Ein Mann aus Esslingen-Zollberg ist im Laufe des Sonntags von einem Telefonbetrüger um mehrere hundert Euro gebracht worden. Der Geschädigte hatte an seinem PC eine vermeintlich vom Softwareunternehmen Microsoft stammende Nachricht erhalten, die vor einem scheinbaren Virenbefall des Computers warnte. Der Mann wählte daraufhin die angezeigte, vorgegaukelte Servicenummer und telefonierte mit einem angeblichen Mitarbeiter von Microsoft. Zur Behebung der Störung verlangte der Kriminelle die Einlösung von mehreren sogenannter Microsoft- Gutscheincodes. Der Geschädigte besorgte sich im weiteren Verlauf die Codes und teilte diese dem Täter mit. Erst im Nachhinein erkannte der Mann den Betrug. Informations- und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (gj)

Köngen (ES): Mittels Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Um einen vierstelligen Geldbetrag ist eine Frau aus Köngen am Samstag betrogen worden. Ein Angehöriger hatte eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Handynummer erhalten, in der sich der Absender als dessen Kind ausgab. Der Betrüger gaukelte dem Mann vor, ein neues Handy zu haben und daher im Moment selbst keine Überweisungen tätigen zu können. Anschließend bat er um die Zahlung eines vierstelligen Geldbetrags, die von einer Angehörigen des Mannes geleistet wurde. Als der Betrüger eine weitere Überweisung forderte, flog der Betrug auf.

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie immer bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Telefonnummer nach. - Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp oder andere Messengerdienste sollten Sie immer misstrauisch machen und überprüfen. - Ist diese Forderung zudem noch mit der Bitte um eine Echtzeitüberweisung verbunden, werden Sie betrogen. Das Geld ist in der Regel unwiederbringlich verloren! - Stellt sich heraus, dass Sie betrogen wurden, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (rd)

Tübingen (TÜ): Unachtsam gewendet

Leicht verletzt wurde eine 32-jährige Radlerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der Mörikestraße ereignet hat. Eine 73-Jährige war gegen 17 Uhr mit ihrem VW Bus auf der Mörikestraße unterwegs und wollte dort wenden. Dabei übersah sie die Radlerin, die auf ihrem Rennrad bergabwärts in Richtung Stadtmitte fuhr. Bei der nachfolgenden Kollision wurde dir Fahrradfahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau im Anschluss ins Krankenhaus. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab bei der Unfallverursacherin einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der Führerschein der 73-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt. Der Sachschaden am Fahrrad wird auf etwa 1.000 Euro, der Schaden am VW Bus auf rund 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagabend auf der L371. Ein 24-Jähriger befuhr kurz vor 18.30 Uhr mit einem 1er BMW die Landesstraße von Seebronn in Richtung Wendelsheim. Ersten Ermittlungen zufolge verlor er dabei wohl aufgrund nicht angepasster die Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, kam mit diesem nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der BMW, an dem die Airbags ausgelöst hatten, musste abgeschleppt werden. (rd)

Ofterdingen (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus im Kastanienweg ist zwischen Donnerstag, zwölf Uhr, und Sonntag, 22.45 Uhr, eingebrochen worden. Eine Zeugin bemerkte am Sonntagabend ein offenstehendes Fenster und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Unbekannter auf noch nicht geklärte Weise in das Gebäude eingebrochen war und darin nach Wertgegenständen gesucht hatte. Nähere Informationen zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. (rd)

Rosenfeld (ZAK): Von der Straße abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 20 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der K7131 erlitten. Die Frau war kurz nach 9.30 Uhr mit einem Hyundai i20 auf der Kreisstraße von Leidringen herkommend in Richtung Dormettingen unterwegs. Kurz nach einer leichten Rechtskurve kam sie ersten Erkenntnissen nach wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Wagen nach links von der Straße ab. Der Hyundai kam nach mehreren Metern im Straßengraben zum Stehen. Der Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt war, brachte die 20-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro. (rd)

Albstadt (ZAK): Vor Kontrolle geflüchtet

Ein 18 Jahre alter Rollerfahrer hat in der Nacht zum Sonntag versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 4.30 Uhr waren einer Streifenwagenbesatzung in der Poststraße, im Bereich des Busbahnhofs, zwei Personen aufgefallen, die ohne Helme mit einem Roller den Gehweg befuhren. Als sie kontrolliert werden sollten, fuhren sie in Richtung Untere Vorstadt / Theodor-Groz-Straße davon und flüchteten über Fußwege in Richtung Kantstraße. Auf einem dortigen Discounter-Parkplatz konnten wenig später sowohl das Fahrzeug als auch beide Personen festgestellt werden. Beim Versuch, erneut davonzufahren, streifte der Roller den quergestellten Streifenwagen. Den Beamten gelang es daraufhin, den 18-jährigen Fahrer, der noch versucht hatte, mit dem Roller Gas zu geben, festzuhalten. Während der Widerstand leistende Mann zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten, gelang seinem Mitfahrer zu Fuß die Flucht. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf THC, worauf der nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebene 18-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Der Roller, an dem geringer Sachschaden entstanden war, wurde sichergestellt. Der 18-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen entsprechend zur Anzeige gebracht. (rd)

Albstadt-Laufen (ZAK): Warnung vor möglichen Giftködern (Warnmeldung und Zeugenaufruf)

Bereits am Donnerstag war eine Hundebesitzerin mit ihrem Vierbeiner im Bereich der Steinbergstraße zum Spazierengehen unterwegs. Dem Hund ging es daraufhin plötzlich extrem schlecht und er wies Vergiftungserscheinungen auf. Kurze Zeit später verstarb er. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte das Tier einen Giftköder in Form einer wolle-artigen Substanz gefressen haben und infolgedessen daran verstorben sein.

Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen in Zusammenhang mit Personen, Hunden oder möglichen Ködern gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 07432/955-0.

Die Polizei rät Hundebesitzern in diesem Zusammenhang, ihre Hunde beim Spazierengehen immer anzuleinen und darauf zu achten, dass diese keine herumliegenden Gegenstände fressen. (gj)

Dotternhausen (ZAK): In Einfamilienhaus eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Wohnhaus in der Weiherstraße ist ein unbekannter Täter am Sonntag eingebrochen. Die Bewohner hatten das Gebäude gegen 15.50 Uhr verlassen. Als sie kurz nach 18.30 Uhr nach Hause zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch und alarmierten die Polizei. Der Täter, der durch die heimkommenden Bewohner gestört worden sein könnte, war bereits geflüchtet. Dieser war durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus eingedrungen, wo er in mehreren Räumen das Mobiliar durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Schömberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07427/940030 zu melden. (ak)

Bisingen (ZAK): Auf Motorradfahrer aufgefahren

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 360 zwischen Bisingen und Thanheim verletzt worden. Der Jugendliche war mit seinem Leichtkraftrad in Fahrtrichtung Thanheim unterwegs. An der Einmündung der K 7111 wollte er nach links in diese abbiegen, wozu er den Blinker setzte und aufgrund Gegenverkehrs seine Geschwindigkeit entsprechend verringerte. Dies bemerkte eine ihm nachfolgende, 35-jährige Skoda-Fahrerin zu spät, weshalb sie auf den Yamaha-Fahrer auffuhr. Der 17-Jährige wurde mit seinem Zweirad auf die Gegenfahrspur geschleudert und kam dort zum Liegen. Zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr kam es zum Glück nicht. Der Rettungsdienst brachte den nach ersten Erkenntnissen leicht Verletzten zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Die Insassen des Skoda waren unverletzt geblieben. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. (ak)

Rosenfeld (ZAK): Arm in Maschine eingeklemmt

Ein Arbeitsunfall hat sich am Sonntagnachmittag in einem Betrieb in Heilgenzimmern ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war dort gegen 17.15 Uhr ein Beschäftigter mit Arbeiten an einer Maschine beschäftigt. Um eine Störung zu beheben, griff der Mann ins Innere der Anlage, wodurch jedoch sein Arm eingeklemmt wurde. In der Folge eilten ihm Zeugen zu Hilfe, schalteten die Maschine ab uns konnten den Mann befreien. Dieser wurde mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (gj)

Rangendigen (ZAK): Unter Drogenbeeinflussung mit Roller geflüchtet

Gleich mehreren Anzeigen sieht ein 16-Jähriger entgegen, der am Sonntagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Gegen 20.45 Uhr sollte der Roller-Lenker in der Rudolf-Diesel-Straße überprüft werden. Der Zweiradfahrer missachtete jedoch sämtliche Anhaltezeichen und versuchte durch abruptes Abbiegen und Schlangenlinienfahren ein Überholen des Streifenwagens zu verhindern. Hierbei kam es zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen. Der Rollerfahrer konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung durch berauschende Substanzen. Der Jugendliche musste nach einem positiven Schnelltest eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten. (gj)

