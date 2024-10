Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Illegale Cannabisplantage ausgehoben - Verdächtiger in Haft (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Esslingen (ES): Eine illegale Cannabisplantage hat die Polizei am vergangenen Donnerstag (24.10.2024) in Esslingen ausgehoben. Gegen den 37-jährigen, mutmaßlichen Betreiber der Plantage, der sich bereits in Untersuchungshaft befindet, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nun wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Cannabispflanzen.

Bei der Überprüfung von zwei verdächtigen Gewächshäusern im Esslinger Stadtgebiet war eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei auf die Plantage gestoßen. Mit einem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten richterlichen Beschluss wurden am Donnerstag (24.10.2024) unter der Federführung der Kriminalpolizeidirektion Esslingen mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen, des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Landratsamts Esslingen die Gewächshäuser durchsucht, in denen unter anderem rund 190 Cannabispflanzen in voller Blüte festgestellt und beschlagnahmt wurden. Auch bei der Durchsuchung der Wohnung des 37-Jährigen, der die Gewächshäuser angemietet und die illegale Indoorplantage betrieben haben soll, wurde die Polizei fündig. Dort beschlagnahmten die Einsatzkräfte über zwei Kilogramm Cannabis. Den 37-Jährigen nahmen sie vorläufig fest.

Der Beschuldigte, bei dem es sich um einen deutschen und russischen Staatsangehörigen handelt, wurde am Freitag (25.10.2024) beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. (ak)

