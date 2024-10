Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ein Tag, drei Straftaten

Northeim (ots)

Northeim, Güterbahnhofstraße, Donnerstag, 24.10.2024, 22.25 Uhr

Northeim, Rückingsallee, Donnerstag, 24.10.2024, 21.35 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Zwei Einsätze mit einem Hannoveraner in Northeim.

Am Donnerstag gegen 21.35 Uhr wurde die Polizei Northeim zu einem Ladendiebstahl in der Rückingsallee hinzugerufen. Ein 53-jähriger Hannoveraner hatte eine Dose Bier geöffnet, nachdem der Zahlvorgang per EC-Karte misslungen war. Davor versuchte er an einer anderen Kasse zwei Bierdosen per EC-Karte zu bezahlen, was ebenfalls misslang.

Der alkoholisierte Hannoveraner gab an, dass die Kassiererin ihm gesagt hätte, dass er durchgehen solle.

Gegen den 53-Jährigen wird wegen Ladendiebstahl ermittelt.

Um 22.25 Uhr stellten dieselbe Streife der Polizei Northeim den Mann auf einem Pedelec in der Güterbahnhofstraße im Rahmen der Streifentätigkeit fest. Der Mann befuhr dem Fahrrad einen Fußweg und schien deutlich alkoholisiert. Die Fahrweise wirkte sehr unsicher, weshalb eine Kontrolle zur Fahrtüchtigkeit erfolgen sollte. Dem Hannoveraner wurden signalisiert, dass er anhalten soll. Daraufhin drehte er um und versuchte zu flüchten.

Der 53-Jährige konnte am Sollingtor angetroffen und kontrolliert werden. Er gab an keinen freiwilligen Atemalkoholtest durchzuführen. Aufgrund des offensichtlich hohen Alkoholgrades wurde eine Blutentnahme angeordnet und in der Northeimer Dienststelle durchgeführt. Bei der Maßnahme beleidigte der Hannoveraner eine Polizeibeamtin.

Zur Gefahrenabwehr wurde das Fahrrad an einen Zaun angeschlossen und der Schlüssel sichergestellt.

Gegen den Mann wird nun neben dem Ladendiebstahl wegen der Trunkenheitsfahrt und der Beleidigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell