Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße, Donnerstag, 24.10.2024, 09.20 - 18.20 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Schloss ausgebrochen.

Am Donnerstag im Zeitraum von ca. 09.20 - 18.20 Uhr hat eine unbekannte Person den E-Scooter eines 26-jährigen Northeimers gestohlen.

Der 26-Jährige hatte den E-Scooter der Marke Xioami an einem Fahrradständer am Northeimer Bahnhof mit einem Kettenschloss abgestellt und gegen Diebstahl gesichert. Als der Northeimer wieder am Bahnhof erschien, war der E-Scooter im Wert von ca. 500 Euro nicht mehr vor Ort.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell