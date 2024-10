Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, (Einkaufsmarkt), Mittwoch, der 23.10.2024, 17:30 Uhr. Ein 62- jähriger PKW Fahrer aus Bodenfelde parkte mit seinem Fahrzeug rückwärts auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes aus. Dabei stieß er an den PKW einer 55- jährigen aus Bodenfelde. Das wurde von Zeugen beobachtet und gemeldet. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der 62- jährige unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

