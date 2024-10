POL-NOM: Stoffdach von Cabrio aufgeschlitzt

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bundesstraße 3, Montag, 21.10.2024, 07.25 Uhr NORTHEIM (mil) Ein 22-jähriger Mann befuhr am Montagmorgen die B3 aus Richtung Nörten-Hardenberg in Richtung Northeim. Der vor ihm in gleicher Richtung fahrender 45-jähriger musste verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah der 22-jährige und fuhr auf den vor ihm befindlichen Pkw auf. In Folge des Zusammenstoßes drehte sich der Pkw des ...

mehr