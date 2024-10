Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erfolgreiche Großübung von Rettungsdienst und Polizei

Northeim (ots)

37574 Einbeck/ OT Pinkler, Dienstag, 22.10.2024, 10.00 Uhr - 14.00 Uhr

EINBECK (mil) - Ergänzung zur Pressemitteilung 5892299

Die gemeinsame Übung der Rettungsdienste des Landkreises Northeim und der Polizeiinspektion Northeim, die heute Morgen, wurde erfolgreich abgeschlossen. An der Übung nahmen insgesamt etwa 130 Personen von Polizei und Rettungsdienst aus dem Landkreis Northeim teil.

Beteiligt waren seitens der Polizei die Einsatz- und Streifendienste der Polizei Northeim, Einbeck, Bad Gandersheim und Uslar, die Verfügungseinheit und die Fahndung der PI Northeim sowie Aufrufeinheiten zur Betreuung. Darüber hinaus übten die Integrierte Rettungsleitstelle des LK Northeim, Rettungswagenbesatzungen und Notärzte aus fast allen Rettungswachen des Landkreises sowie die örtliche Einsatzleitung Rettungsdienst mit.

Die Übung, deren Hauptziel die Erprobung des koordinierten Vorgehens von Rettungsdienst und Polizei im Zusammenhang mit einer lebensbedrohlichen Einsatzlage war, wurde mit hoher Professionalität und hohem Engagement durchgeführt. Dabei wussten die Einsatzkräfte im Vorfeld lediglich, dass eine Übung stattfindet. Die konkrete Lage, die Örtlichkeit und das Ausmaß hingegen unbekannt, um möglichst realistisch die Prozesse in einer solchen Situation zu üben.

In dem dargestellten Szenario kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen unter Einsatz von Waffen, wobei mehrere Personen schwer- und zum Teil auch tödlich verletzt wurden. Erstes Ziel der Einsatzkräfte war die Beseitigung der Gefahrenlage, damit die Rettungsdienste die umgehende Verletztenversorgung sicherstellen konnten. Die Verletzten und betroffenen Personen wurden durch rund 40 Personen der Bereitschaftspolizei dargestellt. In den letzten Monaten waren mehrere interne und gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen der Polizei und des Rettungsdiensts vorausgegangen, in denen das Vorgehen in derartigen Fällen besprochen wurde.

Dank des engagierten Trainings konnten die Einsatzkräfte gut vorbereitet werden und die interne Kommunikation sowie die Kommunikation zwischen den Behörden mit Sicherheitsaufgaben erprobt werden. "Die Übungslage war äußerst anspruchsvoll und stellte hohe Anforderungen an die Einsatz- und Führungskräfte sowohl von Polizei, als auch des Rettungsdienstes. Beide Organisationen haben gezeigt, dass sie professionell vorbereitet sind und hervorragend gemeinsam entsprechende Lagen bewältigen können. Im Nachgang erfolgt nun eine detaillierte organisationsübergreifende Nachbereitung" bilanziert Marc-Dennis Pülm, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Northeim und Gesamtübungsleiter.

Die Polizei Northeim bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzkräften für ihre hervorragende Zusammenarbeit und ihren Einsatz während der Übung, den Darstellenden für die Teilnahme und der Bevölkerung für das Verständnis und die Rücksichtnahme.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell