POL-VER: +Sattelzug in Seitenraum gefahren - mehrere Stunden Vollsperrung+

Landkreis Osterholz (ots) - +Nachtrag zum Brand in der Mozartstraße+ Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagabend, gegen 22.55 Uhr, kam es in einem Hochhaus in der Mozartstraße zu einem Brand. Das Feuer brach im Keller aus und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr musste mehrere Personen mittels Drehleiter aus dem Gebäude retten. Bei dem Brand verletzten sich 17 Personen leicht und drei weitere schwer. Zwei ...

mehr