Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Nachtrag zum Brand in der Mozartstraße+

Landkreis Osterholz (ots)

+Nachtrag zum Brand in der Mozartstraße+ Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagabend, gegen 22.55 Uhr, kam es in einem Hochhaus in der Mozartstraße zu einem Brand. Das Feuer brach im Keller aus und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr musste mehrere Personen mittels Drehleiter aus dem Gebäude retten. Bei dem Brand verletzten sich 17 Personen leicht und drei weitere schwer. Zwei Personen schweben nach derzeitigem Stand weiterhin in Lebensgefahr.

Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes aus Verden und des Ermittlungsdienstes aus Osterholz suchten heute den Brandort auf und untersuchten diesen. Ersten Ermittlungen zufolge kann eine technische Ursache ausgeschlossen werden. Es wird von einer schweren Brandstiftung ausgegangen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand setzten bislang unbekannte Täter Sperrmüll und Abfall in Brand. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Die Höhe des Schadens kann bislang nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell