Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneuter Aufbruch von Baucontainern

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Edesheim, K404, Freitag, 18.10.2024, 12.00 Uhr - Montag, 21.10.2024, 08.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

Auf einer Baustelle in Edesheim kam es in dem Tatzeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen zu einen Diebstahl mehreren Baumaschinen. Mindestens eine bislang unbekannte Person brach auf dem Baustellengelände mittels bislang unbekanntem Werkzeug diverse Baucontainer auf. Anschließend entfernte sie sich unentdeckt in unbekannte Richtung.

Der Entwendungsschaden beläuft sich mindestens auf einen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell