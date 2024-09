Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeugbrand auf der B212 in Ellwürden

Delmenhorst (ots)

Wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Montag, 02. September 2024, gegen 01:10 Uhr, ein Fahrzeug auf der B212 in Ellwürden in Brand geraten.

Ein 24-jähriger Mann aus Nordenham war mit einem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Brake unterwegs und wurde durch einen Blick in den Rückspiegel auf eine Rauchentwicklung aufmerksam. In Höhe der Ellwürder Mühle hielt er an und stieg mit einem 27-jährigen Bekannten, ebenfalls wohnhaft in Nordenham, aus dem Mercedes aus. Nach dem Öffnen der Motorhaube sahen beide, dass sich im Motorraum bereits ein Brand entwickelt hatte, der sich zügig auf das gesamte Fahrzeug ausbreitete.

Zur Brandbekämpfung rückten 28 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Abbehausen und Esenshamm aus, die das vollständige Ausbrennen des Fahrzeugs aber nicht mehr verhindern konnten. Da durch das Feuer bzw. die Hitze auch die Fahrbahn der Bundestraße beeinträchtigt wurde, entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell