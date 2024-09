Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der B211 in Ovelgönne leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Montag, 02. September 2024, gegen 02:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ovelgönne leicht verletzt.

Eine 19-Jährige aus Bremen befuhr mit einem VW die B211 in Richtung Brake. In Strückhausen überfuhr sie die Insel in der Mitte des Kreisverkehrs, kollidierte dort mit Verkehrszeichen und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug kam rechts neben dem Kreisverkehr in einem wasserführenden Graben zum Stillstand.

Die junge Frau und ein 19-jähriger Mitfahrer aus Stadland wurden für weitere Untersuchungen mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An der Unfallstelle waren zudem ein Notarzt und die Feuerwehr Popkenhöge eingesetzt. Der VW musste abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell