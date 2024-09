Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 01.09.24

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall mit Personenschaden ++

Großenkneten-Ahlhorn. Am 31.08.2024 gegen 22:15 Uhr kam es auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 21jährige Frau aus Ahlhorn war mit einem Pkw BMW aus der Wildeshauser Straße in Richtung Wildeshausen unterwegs und beabsichtigte nach links in die Schulstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem überholenden Pkw VW, der von einem 20jährigen Mann aus Köln gefahren wurde. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An den Kfz entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

++ Wohnwagen aufgebrochen ++

Hatten. In der Nacht zum 31.08.2024 verschafften sich bislang unbekannte Täter nach Aufbrechen eines Fensters Zugang zu einem Wohnwagen, welcher auf einem Grundstück an der Straße Auf dem Späthen in Hatten abgestellt war. Aus dem Wohnwagen entwendeten die Täter einen Fernseher und eine Heißluftfritteuse. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro beziffert.

++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++

Am 31.08.2024 gegen 17:00 Uhr kam es auf der Goldenstedter Straße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 71jähriger Mann aus Wildeshausen war mit seinem VW Golf auf der Goldenstedter Straße in Richtung Kleinenkneten unterwegs. Der 71jährige übersah einen am Fahrbahnrand geparkten VW Bus und kollidierte mit dem Fahrzeug. Durch die Kollision wurde die 74jährige Beifahrerin im VW Golf leicht verletzt. An den Kfz entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der VW Golf musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

