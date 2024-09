Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240930 - 0964 Frankfurt - Rödelheim: Verdacht des versuchten Totschlags

Frankfurt (ots)

(ha) Am frühen Samstagmorgen (28. September 2024) verletzte ein Mann seinen Begleiter mit einem Messer, die beiden meldeten sich danach unabhängig voneinander bei der Polizei.

Gegen 04:40 Uhr meldete sich der 38-jährige Geschädigte bei dem zuständigen Polizeirevier, zu diesem Zeitpunkt konnte er nur wage Angaben machen und wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Der Beschuldigte meldete sich, noch während der ersten Ermittlungen, auf eigene Verlassung am Nachmittag bei der Polizei in Offenbach. Nach aktuellen Erkenntnissen ereignete sich die Tat wie folgt:

Die zwei Männer haben einen persönlichen Bezug zueinander und waren bis zur Tatzeit zusammen im Bereich der Innenstadt unterwegs. Nach einem vorherigen Streit liefen beide dann zusammen zu der Wohnanschrift des Geschädigten. In Höhe der Strubbergstraße, in einem frei zugänglichen Durchgang der dortigen sozialen Heimstätte, soll der Tatverdächtige dann plötzlich mit einem Messer auf den Geschädigten eingewirkt haben. Auf Grund der Gegenwehr des Geschädigten, kam es hierbei nicht zu schwerwiegenden Verletzungen. Im Anschluss entfernte sich der Tatverdächtige zunächst. Beide Personen haben keinen Bezug zu der dortigen sozialen Heimstätte.

Der Beschuldigte wurde nach seiner Vorstellung auf dem Polizeirevier in Offenbach festgenommen und ist, nach Entscheidung der Haftrichterin am folgenden Tag, in Untersuchungshaft gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

