POL-F: 240930 - 0962 Frankfurt - Innenstadt: Wohnungseinbruchdiebstahl - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Am Samstag (28. September 2024) brachen zwei Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus ein und stahlen diverse Gegenstände. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Gegen 20:20 Uhr stiegen die beiden Einbrecher in das Haus, welches sich in der Seilerstraße befindet, ein. Durch die Wohnungseingangstür verschafften sich die Tatverdächtigen Zugang zur Wohnung und entwendeten dort Schmuck und Bargeld. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Männlich; trugen beide lange Bekleidungen und Handschuhe, führten einen Rucksack mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 zu melden oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

