POL-F: 240930 - 0959 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisste aufgefunden - Bezug zu Meldung Nr. 0954

Frankfurt (ots) - (ha) Nach aktuellen Erkenntnissen griffen unbekannte Tatverdächtige in der Nacht von Samstag (28. September 2024) auf Sonntag (29. September 2024) zwei Männer aufgrund ihrer sexuellen Orientierung an und beleidigten diese dabei. Die beiden 49- und 53-Jährigen stiegen gegen 01:10 Uhr an der ...

