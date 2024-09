Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240929 - 0957 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem und Vollsperrung

Frankfurt (ots)

(ha) Gestern Mittag kam es auf der A 3 zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, von dem sich eines überschlug. Eine Person wurde leichtverletzt, die A 3 musste aufgrund der Bergungsarbeiten kurzzeitig vollgesperrt werden.

Ein 70-jähriger Fahrer eines Renault Captur fuhr gegen 12:55 Uhr auf der A 3 aus Richtung Friedberg kommend in Richtung Darmstadt. In Höhe des Bad Homburger Kreuzes musste er nach aktuellen Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 43-jähriger Fahrr eines VW Polos wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden, traf dabei jedoch den Renault am linken Heck, dieser wurde auf den Seitenstreifen gestoßen und blieb dort stehen. Der Polo geriet auf die linke Fahrspur, kollidierte dort nochmals mit einem Mercedes, der von einem 36-jährigen Fahrer geführt wurde und überschlug sich schließlich bei dem Kontakt.

Der Wagen kam auf dem Dach liegend auf dem mittleren Fahrstreifen zum Liegen, dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, jeweils im mittleren bis hohen dreistelligen Bereich.

Aufgrund der Bergungsarbeiten sperrten Polizeibeamte die A 3 in dieser Richtung zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr voll. Im Anschluss konnten zunächst über eine Spur abgeleitet und schließlich gegen 15:00 Uhr wieder alle Spuren freigegeben werden.

Der leichtverletzte Fahrer wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell