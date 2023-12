POL-EL: Lorup - Stall in Brand geraten

Meppen (ots) - In Meppen am Fledermausweg ist ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zu Mittwoch gegen 3.30 Uhr in einen Mercedes eingebrochen. Er durchsuchte den Pkw, machte jedoch ersten Erkenntnissen zufolge keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

