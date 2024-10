Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstraße 3, Montag, 21.10.2024, 07.25 Uhr

NORTHEIM (mil)

Ein 22-jähriger Mann befuhr am Montagmorgen die B3 aus Richtung Nörten-Hardenberg in Richtung Northeim. Der vor ihm in gleicher Richtung fahrender 45-jähriger musste verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah der 22-jährige und fuhr auf den vor ihm befindlichen Pkw auf. In Folge des Zusammenstoßes drehte sich der Pkw des 45-jährigen Mannes sich und blieb im weiteren Verlauf mittig auf der Fahrbahn stehen. Ein in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrender 65-jähriger konnte diesem Pkw nicht mehr ausweichen, sodass es zu einem weiteren Zusammenstoß kam.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Auf der Bundesstraße kam es folglich zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses. Der Schaden beläuft sich mindestens auf einen mittleren vierstelligen Bereich.

