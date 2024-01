POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug, "Reifenschlitzer"

Northeim (ots) - Hardegsen, Lange Straße, Freitag, 12.01.2024, 14.30 Uhr bis Samstag, 13.01.2024, 14.35 Uhr HARDEGSEN (Wol) - Elektrogeräte entwendet. Im Zeitraum von Freitag ca. 14.30 Uhr bis Samstag ca. 14.35 Uhr konnten unbekannte Personen in eine Gartenlaube in der "Lange Straße" in Hardegsen einbrechen. Die Personen brachen eine Tür zur Gartenlaube auf und entwendeten einen Akkuschrauber und einen Stromwandler. Zudem montierten sie eine Wildkamera vom Außenbereich ...

