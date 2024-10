Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen Karftfahrsteuergesetz

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, Bundesstraße 64-Ortsausgang Greene in Rtg. Naensen. Zeit: Mittwoch, 23. Oktober 2024, 08:25 Uhr. Ein 54-jähriger Fahrzeugfüher aus Bitterfeld wurde am Ortsausgang Greene mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. An dem PKW waren französische Kennzeichen angebracht. Die Überprüfung ergab, dass der nun Besch. sein Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen seit vier Jahren führte, obwohl er einen festen Wohnsitz hier in Deutschland begründet hat. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Kraftfahrsteuergesetz eingeleitet.

