POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 44 - Fahrtrichtung Dortmund komplett gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 44 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Soest und Werl-Süd wurden heute (05. Oktober 2024) zwei Personen schwer und eine Person tödlich verletzt.

Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 41-jähriger polnischer Fahrzeugführer mit seinem Lkw die A 44 in Richtung Dortmund. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er vom rechten Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem auf dem Seitenstreifen befindlichen Pkw. In diesem saßen zwei männliche Personen im Alter von 25 Jahren, sowie eine 23-jährige Frau. Einer der Männer erlitt dabei tödliche Verletzungen, die beiden anderen Insassen des Pkw wurden schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen

Maßnahmen der Unfallaufnahme sowie Bergungsmaßnahmen dauern an. Die Autobahn wird in Fahrtrichtung Dortmund noch einige Stunden voll gesperrt sein. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Soest auf die B229 abgeleitet. Eine nennenswerte Staulänge kann nicht festgestellt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 45.000 Euro.

