LPI-J: Radfahrer hat zu tief ins Glas geschaut

Jena (ots) - Als ein Mitarbeiter eines Geschäftes in der Weigelstraße am Dienstag die Zugangstür aufschließen wollte, stellte er Beschädigungen daran fest. Es handelte sich um frische Einbruchsspuren, verursacht durch ein unbekanntes Hebelwerkzeug. Der Einbruch in das Geschäft ist den bisher unbekannten Tätern jedoch misslungen. An der Tür ist Sachschaden von ca. 250 EUR entstanden. Die Ermittlungen laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr