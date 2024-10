Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeuge zu Diebstählen gesucht (Aktualisierung)

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Edesheim, K404, Freitag, 18.10.2024, 12.00 Uhr - Montag, 21.10.2024, 08.00 Uhr (Nr. 5487421)

37176 Nörten-Hardenberg, Hannoversche Straße, Freitag, 18.10.2024, 15.00 Uhr - Montag, 21.10.2024, 06.30 Uhr (5487420)

EDESHEIM/NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Diebstähle von Baumschinen.

Am Montag wurden zwei Pressemittelungen zu Aufbrüchen von Baucontainern veröffentlicht (s.o.). In der Göttinger Polizeidienststelle in der Otto-Hahn-Straße erschien am Sonntag ein männlicher Zeuge, welcher ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Bahnhofsparkplatz in Nörten-Hardenberg meldete. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei Northeim konnte ein grauer Fiat festgestellt werden. Der Transporter hatte zwei Kennzeichen mit Plakette von unterschiedlichen Landkreisen. Zudem befanden sich mehrere Baumaschinen in dem Fahrzeug. Durch die Staatsanwaltschaft Göttingen wurde angeordnet, dass das Fahrzeug beschlagnahmt wird.

Aktuell wird überprüft, ob die Baumaschinen aus den oben genannten Diebstählen stammen. Da die Daten des Zeugens nicht aufgenommen wurden, bitten wir darum, dass der Zeuge sich bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480 meldet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell