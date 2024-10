Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Migranten in Gewahrsam genommen

Görlitz (ots)

Bereits am Freitag (4. Oktober 2024) nahmen Bundespolizisten acht Migranten und am Sonntag (6. Oktober 2024) zwei Migranten in Gewahrsam. Am Freitag, kurz nach 03.00 Uhr, stellte eine Streife der Bundespolizei in der Nähe von Tauchritz einen 17-jährigen Iraner fest. Der Jugendliche war nicht im Besitz gültiger Reisedokumente. Gegen 04:00 Uhr wurden in der Einreisekontrollstelle an der Stadtbrücke Görlitz drei Männer (37, 33, 30) aus Algerien ohne Dokumente festgestellt. In Hagenwerder stellte eine Streife der Landespolizei einen Iraker (35) zwei Syrer (16, 16) und eine Syrerin (48) ohne gültige Reisedokumente fest. Zuständigkeitshalber wurden die vier Personen einer Streife der Bundespolizei übergeben. Am Sonntag wurden bei der Einreisekontrolle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße in einem Reisebus zwei somalische Jugendliche (16, 17) ohne gültige Dokumente festgestellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die fünf Jugendlichen dem Jugendamt übergeben und die restlichen unerlaubt Eingereisten nach Polen zurückgewiesen.

