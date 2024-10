Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleuser festgenommen

Görlitz (ots)

Am 2. Oktober 2024 nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen polnischen Schleuser fest. Gegen 08:30 Uhr kontrollierten Kräfte der Bundesbereitschaftspolizei im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Stadtbrücke Görlitz ein polnisches Taxi. Der Fahrer (54) wies sich mit seiner polnischen Identitätskarte aus. Die vier Fahrgäste führten keine gültigen Reisedokumente mit sich. Bei den Geschleusten handelt es sich um zwei Frauen (25, 28) und zwei Männer 24, 28) aus Äthiopien. Der Pole muss sich wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländer verantworten. Im weiteren Verlauf des Tages wurde in der Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße ein 27-jähriger Bangladeschi ohne gültigen Aufenthaltstitel festgestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes ohne erforderlichen Aufenthaltstitel eingeleitet. Es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 120,00 Euro erhoben. Im Anschluss wurde der Mann nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell