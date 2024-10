Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehl vollstreckt

Görlitz (ots)

Am Montagmorgen nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 42-jährigen Deutschen fest. Der Mann wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen am Autobahnrastplatz An der Neiße kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gießen. Das Amtsgericht Gießen verurteilte ihn Im Dezember 2021 wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe. Der Verurteilte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell