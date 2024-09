Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafen gezahlt

Görlitz (ots)

Am Dienstag, kurz vor 23:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Kontrollstelle auf der Stadtbrücke Görlitz ein polnisches Taxi. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass beide Fahrgäste per Haftbefehl gesucht wurden. Die 40-jährige Polin wurde im Jahr 2022 vom Amtsgericht Schwelm wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe in Höhe von 390,00 Euro verurteilt. Ihr Begleiter, einen 47-jähriger Pole, wurde im März 2019 vom Amtsgericht Essen wegen Führen eines nicht versicherten Kraftfahrzeugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 80,00 Euro verurteilt. Beide beglichen ihre ausstehenden Geldstrafen und durften anschließend ihre Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell