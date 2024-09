Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ohne Fahrschein unterwegs

Rietschen, Weißwasser, Landkreis Görlitz (ots)

Fast zur gleichen Zeit sind am Montagabend zwei Frauen (23, 44) von der Bundespolizei wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen angezeigt worden. Der Grund: beide waren jeweils ohne Fahrschein unterwegs.

Auf die 23-Jährige hatte eine Zugbegleiterin der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH aufmerksam gemacht. Demnach war die in Schleife (Landkreis Görlitz) Wohnende in Rietschen in den Zug gestiegen, um damit nach Görlitz zu fahren. Dort wurde sie bereits von Bundespolizisten erwartet. Vom Bahnsteig führte sie dann der nächste Weg zum Revier, zumal sie keinen Ausweis dabeihatte. Neben ihrem abgelaufenen Personalausweis fanden die Uniformierten später auch Crystal (ca. 8,7 Gramm). Hinsichtlich des sichergestellten Stoffes wurde außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die Frau eingeleitet.

Die 44-jährige Niederländerin war in umgekehrter Richtung unterwegs, also auf der Strecke von Görlitz nach Cottbus. Für sie war die Reise in Weißwasser zu Ende. Dort wurde sie vom Zugpersonal von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Bis dahin war sie allerdings ab Uhsmannsdorf (Landkreis Görlitz) "kostenlos" gekommen. Die Erhebung ihrer Personalien gestaltete sich anschließend schwierig. Einerseits führte sie keine Dokumente mit, anderseits teilte sie verschiedene Namen - unter anderem den eines bekannten deutschen Models - mit. Schließlich beleidigte sie hinzugerufene Polizisten des Weißwasseraner Reviers. In diesem Zusammenhang wird sie mit einem Strafverfahren wegen Beleidigung rechnen müssen.

