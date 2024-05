POL Schwaben Nord: Versuchtes Tötungsdelikt

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Donnerstag (09.05.23024) griff ein 58-Jähriger einen 46-Jährigen in einer Straßenbahn am Helmut-Haller-Platz an. Der 58-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen 14.30 Uhr stiegen die beiden Männer nacheinander in die Straßenbahn ein. Hierbei griff der 58-Jährige den 46-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Messer unvermittelt an. Anschließend ...

