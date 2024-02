POL-PDNR: Schulweg- und Geschwindigkeitskontrollen

Linz am Rhein (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 17.01.24, 15:00 Uhr und 31.01.24, 14:50 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fabelstatue in einer Einfahrt in der Straße Am Sändchen in Linz am Rhein. Der Statue wurde die Nase, vermutlich mittels eines Schlagwerkzeuges, abgeschlagen. Es handelt sich um eine Gargoylen-Statue. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. ...

