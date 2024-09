BPOLI LUD: Mit Pfefferspray und Einhandmesser eingereist

Görlitz, BAB 4 (ots) - Innerhalb weniger Stunden vollstreckte die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Montagabend zwei Haftbefehle. Zunächst nahmen Zollbeamten einen 28-Jährigen aus Polen fest, den sie im Anschluss an ihre Kollegen der Bundespolizei übergaben. Gegen den Mann hatte das Amtsgerichts Kirchheim unter Teck Haft angeordnet. In einem Strafverfahren wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war er als Angeklagter nicht zur Hauptverhandlung erschienen. ...

