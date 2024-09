Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - Schwerpunktkontrollen und Aktionstag

Landkreis (ots)

Die niedersächsische Polizei unterstützt auch im Jahr 2024 die von dem europäischen Polizei-Netzwerk "ROADPOL" initiierten und koordinierten Maßnahmen und Aktionen in Europa. An diesen Tagen sollen die Verkehrsteilnehmenden durch geeignete Kontroll- und Präventionsmaßnahmen besonders aufgefordert werden, ihr Verhalten zu reflektieren, um Gefahren im Straßenverkehr zu reduzieren und somit das Niveau der Verkehrssicherheit zu eigenen Gunsten und für Dritte weiter zu erhöhen. Die Verkehrssicherheitsberater des Emslandes und der Grafschaft Bentheim werden am Hauptaktionstag am 18. September in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in Meppen auf dem Windthorstplatz 48 Stühle mit Schattengesichtern aufstellen, die an die Unfallopfer des letzten Jahres erinnern sollen. Außerdem werden die Beamtinnen und Beamten mit einem Informationsstand vor Ort sein. Gleichzeitig finden an diesem Tag auch Schwerpunktkontrollen zum Thema Ablenkung und Gurt im gesamten Inspektionsbereich statt. Die Polizei im Emsland und in der Grafschaft Bentheim misst der Thematik nach wie vor eine sehr hohe Priorität bei. Daher werden zwischen dem 16. und dem 22. September vermehrt Kontrollen in diesem Zusammenhang durchgeführt. Zur Verhinderung schwerer Verkehrsunfälle soll das Projekt das Bewusstsein um die Gefährlichkeit der Nutzung elektronischer Geräte im Straßenverkehr steigern.

