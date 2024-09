POL-EL: Meppen - Volvo beschädigt

Lingen (ots) - Unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 7.50 und 14.20 Uhr die Scheibe eines VW Golf in der Husarenstraße in Lingen eingeschlagen und daraus eine Tasche entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 ...

