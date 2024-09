POL-EL: Lathen - Diebstahl am Sportboothafen

Bad Bentheim (ots) - Am 5. September kam es in der Zeit von 07:05 Uhr bis 13:25 Uhr an der Ochtruper Straße im Bereich der Bushaltestelle am Friedhof in Bad Bentheim zu einem Diebstahl eines verschlossenen Mountainbikes des Herstellers "Bulls". Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 -77 66 00 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

mehr