POL-PDLU: Körperverletzung auf der Lambsheimer Kerwe

Speyer (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (31.08.2024), gegen 04:33 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Winternheimer Straße in Speyer einzubrechen. Als der 26-jährige Bewohner nach Hause zurückkehrte, bemerkte er den Täter, welche gerade dabei war, einen Rollladen hochzudrücken. Nach Ansprache kam es zwischen dem Bewohner und dem Täter zur körperlichen ...

