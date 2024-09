Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gestohlener Audi sichergestellt, nach Täter wird gefahndet

Podrosche (Gemeinde Krauschwitz)z) (ots)

Heute Morgen sind Einsatzkräfte von Bundespolizei und Zoll auf der S 127 zwischen Rothenburg und Krauschwitz auf einen Münchener Audi aufmerksam geworden. Der Fahrer verließ später mit seinem Fahrzeug die Staatsstraße und bog in Richtung Grenzübergang Podrosche ab.

In der Ortslage Podrosche (Gemeinde Krauschwitz) sollte das Auto gestoppt werden. Dieser Anhalteversuch misslang allerdings. Ein Beamter überholte daraufhin den Kombi und fuhr mit seinem zivilen Dienstwagen bis an den Kopf der Grenzbrücke. Dort sollte ein zweiter Anhalteversuch unternommen werden. Der Audi-Fahrer ignorierte auch dieses Mal alle Zeichen und Weisungen. Als er mit vergleichsweiser hoher Geschwindigkeit an dem Einsatzfahrzeug vorbeifuhr, touchierte er dieses mit der gesamten rechten Fahrzeugseite. Die linke Fahrzeugseite des Audi berührte zudem die Leitplanke an der Brücke.

Unmittelbar nach Passieren der Brücke stoppte der Mann das Auto, stieg aus und rannte auf polnischem Hoheitsgebiet davon. Nach dem unbekannten Täter wird derzeit gefahndet.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz ist vor Ort und nimmt den Unfall auf. Für die Zeit der Unfallaufnahme bleibt die Brücke für den gesamten Fahrzeugverkehr zunächst gesperrt. Bei dem Unfall zog sich ein Bundespolizist Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort laufen nun entsprechende Untersuchungen.

Seitens des Fahrzeuges der Bundespolizei ist von einem Totalschaden auszugehen. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unbekannt. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde der fünf Jahre alte A4 Avant am Wohnort seines Eigentümers in Groß-Gerau gestohlen.

