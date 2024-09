Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit 3 Schwerverletzten

Schleifreisen (ots)

Am Dienstag, dem 03.09.2024, gegen 03:00 Uhr kam es auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Frankfurt auf Höhe Stadtroda zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter mit deutscher Zulassung fuhr auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aus Litauen auf. Dabei verletzten sich der Fahrer des Kleintransporters leicht und die beiden Beifahrer schwer. Ein weiterer Schwerverletzter wurde bekannt, als die Ladefläche des Kleintransporters geöffnet wurde. Auch hier befand sich verbotenerweise noch eine Person. Alle Verletzten wurden Krankenhäusern zugeführt. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Am litauischen LKW entstand Sachschaden. Bei den Ermittlungen zum Unfall wurde ferner festgestellt, dass zwei Insassen des Kleintransporters per Haftbefehl gesucht wurden. Die Haftbefehle wurden den Personen im Krankenhaus eröffnet und konnten jeweils durch Zahlung von Geldstrafen beglichen werden.

